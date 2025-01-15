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ASELSAN, Radar Teknolojilerinde Kapasitesini 3 Katına Çıkarıyor

ASELSAN, Radar Teknolojilerinde Kapasitesini 3 Katına Çıkarıyor
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ASELSAN, milli radar teknolojilerinde önemli bir ilerleme kaydederek, üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak yeni bir tesisin yapımına başladı. Yurtdışı siparişlerinde de ciddi bir ivme yakalayan ASELSAN, Radar Entegrasyon Merkezini devreye alarak toplam kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yerli ve milli Radar teknolojilerinde çok önemli bir mesafe kat eden ASELSAN, üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibariyle başlandı. Özellikle yurtdışı siparişlerinde ciddi bir ivme yakalandı.

ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen AESA tabanlı radar teknolojilerinde son yıllarda çok önemli bir mesafe kat etti. ASELSAN, önde gelen radar tasarım ve üretim merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle yurtdışı siparişlerde ciddi bir ivme yakaladı. ASELSAN, talep artışını karşılamak amacıyla, 50 milyon ABD Doları yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezini bu yıl başında devreye aldı. Ayrıca, mevcut radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlandı. Toplam 73 bin m2 kapalı alana sahip olacak bu tesisin 2027 sonunda tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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