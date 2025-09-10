Haberler

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında 1.650 Milyar Euro'luk Anlaşma

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hava Savunma Sistemleri için toplam 1.650 milyon Euro tutarında sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2027-2031 yılları arasında yapılacak.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1milyar 650 milyon Euro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
