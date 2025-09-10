ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında 1.650 Milyar Euro'luk Anlaşma
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1milyar 650 milyon Euro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel