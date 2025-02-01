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Arif Eygi'nin Boğası 'Karizma' Güreşlere Hazırlanıyor

Arif Eygi'nin Boğası 'Karizma' Güreşlere Hazırlanıyor
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Arif Eygi, 13 Nisan'da yapılacak güreşlerde yarışacak boğası Karizma'yı hazırlamak için günde 10 km yürüyüş yaptırıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Arif Eygi boğasını 13 Nisan'da yapılacak güreşlere hazırlıyor. Eygi, hafta sonları günde 10 km yürüyüş yaptırarak boğanın nefesini açmaya çalıştığını belirtti.

Şirindere Mahallesinde yaşayan Arif Eygi, çalıştığı fabrikadan kalan zamanlarında hayvancılık da yapıyor. Hayvancılığı çok sevdiği belirten Eygi, 3 yaşındaki 'Karizma' ismini verdiği boğası ile hafta sonunu geçiriyor. İş sonrası zamanını boğasına ayıran Eygi, ilk kez güreşe katılacak bağasının bakımını özenle yapıyor. Karizma'nın daha önce hiç güreş deneyimi olmadığını kaydeden Eygi, "Bu yıl ilk kez güreşlere katılacağız. Güreşlere Karizma'yı hazırlıyoruz. Gezdirip idman yapıyoruz. 13 Nisan'da İncirliova'da güreşimiz var. Herkesi güreşlere bekleriz. Kendim fabrikada çalışıyorum. Sadece hafta sonu ilgilenebiliyorum. Hafta içi bakımı oluyor. Nefesini açmak için hafta sonu antrenman ve yürüyüş yaptırıyoruz. Her hafta sonunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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