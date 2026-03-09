Haberler

Amasya Merzifon Havalimanı'ndan şubatta 11 binden fazla yolcu uçtu

Güncelleme:
Amasya Merzifon Havalimanı, şubat ayında toplam 11 bin 329 yolcuya hizmet verirken, iç hat yolcu trafiği 9 bin 940, dış hat yolcu trafiği ise bin 389 olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2026 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında iç hat yolcu trafiği 9 bin 940, dış hat yolcu trafiği ise bin 389 olmak üzere toplam 11 bin 329 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 77, dış hatlarda ise 11 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise şubat ayında toplamda 110 ton oldu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
