Altunkaya'dan Anlamlı Bayram mesajı

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, bayram mesajında iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı.

Gaziantep merkezli Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, yayımladığı bayram mesajıyla tüm İslam aleminin, iş dünyasının ve bölge halkının bayramını kutladı. Altunkaya mesajında; bayramların getirdiği manevi iklimin, komşu coğrafyalar başta olmak üzere tüm dünyada barışa, huzura ve ekonomik iş birliklerinin güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından ticari diplomasi faaliyetlerine hız veren Mahsum Altunkaya, bayramın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve komşuluk bağlarının bulunduğu Suriye ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Altunkaya, "Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve kardeşlik bağlarının en güçlü şekilde perçinlendiği, coşkuyu ve maneviyatı hep birlikte paylaştığımız en müstesna günlerdir. Türkiye-Suriye İş Konseyi olarak, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini ve ticari hacmi artırmak adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnanıyoruz ki, ticari diplomasiyle kurulan köprüler, bölgesel istikrara ve refaha en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu mübarek günlerin, sınırların ötesindeki kardeşlerimizle olan bağlarımızı daha da kuvvetlendirmesini; bölge coğrafyamıza huzur, bereket ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Altunkaya, "Ülkemizin kalkınması, üretimi ve istihdamı için canla başla çalışan ihracatçılarımız ve iş dünyamız başta olmak üzere; tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek bayramını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, afiyet ve huzur dolu nice bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

