Akçakoca Orman İşletme Şefliği'nde Eğitim Tatbikatı Gerçekleştirildi

Akçakoca Orman İşletme Şefliği 2024 üretim programı, iş güvenliği ve üretim standardizasyon konularında eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim tatbikatına Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Vekili Abdulselim Gökçe, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal, İşletme Müdür Yardımcısı Emel Kaba, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve İşçi personeller katıldı.

Tatbikatta 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahilinde iş güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanım kullanımının gerekliliği, güvenli ağaç kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, piyasa talepleri ve müşteri istekleri, uygulamada yaşanılan aksaklıkların giderilmesi konuları uygulamalı olarak anlatıldı. - DÜZCE