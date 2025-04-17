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Ahmet Ağırman'ın Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı Ataması Oltu'da Sevinçle Karşılandı

Ahmet Ağırman'ın Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı Ataması Oltu'da Sevinçle Karşılandı
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Ahmet Ağırman'ın Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı görevine atanması, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde büyük bir sevinçle karşılandı. Oltulular, Ağırman'ın yeni görevinde başarılı olacağına inanıyorlar.

Ahmet Ağırman'ın Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı görevine atanması, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde büyük sevinçle karşılandı.

İstanbul Finans Merkezi'nde görev yaparken Türkiye Varlık Fonu'na Başkan Yardımcısı olarak atanan Ağırman'ın yeni görevi, Oltulular tarafından memnuniyetle karşılandı. Hemşerileri, Ağırman'ın bu önemli makama gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Oltulular, Ahmet Ağırman'ın bilgi ve tecrübesiyle Türkiye Varlık Fonu'na değer katacağına inandıklarını belirtti. Hemşerilerinin böylesine kritik ve stratejik bir göreve layık görülmesi, ilçe genelinde gurur kaynağı oldu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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