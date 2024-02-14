Afyonkarahisar'da Ayçiçek Yağı Üretimi ve Satışı Denetlendi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayçiçek yağı üretimi ve satışı yapan işyerlerinden numune aldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı talimatları ile Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihracatı yapılan ayçiçek yağları ile ilgili Afyonkarahisar üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı. İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından resmi kontroller gerçekleştirilerek polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) analizleri yaptırılmak üzere numuneler alındı. - AFYONKARAHİSAR