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Adıyamanlı Özel Sporcular, Malatya'da 9 Madalya Kazandı

Adıyamanlı Özel Sporcular, Malatya'da 9 Madalya Kazandı
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Malatya'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları'nda Adıyaman'ı temsil eden özel sporcular, atletizm, basketbol ve bocce branşlarında 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuları tebrik etti.

Malatya'da düzenlenen "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları'nda Adıyaman'ı temsil eden özel sporcular, 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

7-9 Mayıs tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılan sporcular, atletizm, basketbol ve bocce branşlarında yarıştı.

Müsabakalardan dönen özel sporcular ve aileleri elde ettikleri başarıları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşarak mutluluklarını dile getirdi.

Özel sporcuları makamında ağırlayan Müdür Fikret Keleş, "Adıyaman'da normal sporcularımız kadar özel sporcularımız da büyük başarılara imza atıyor. Malatya'da üstün performans sergileyen özel sporcularımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Onlar ilimizin gururu oldular. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize ve çocuklarını spora yönlendiren kıymetli velilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Keleş, İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Koordinasyon Merkezi ile özel bireylere haftanın yedi günü hizmet verdiklerini belirterek, "Spor, özel bireylerimizin hayata daha güçlü tutunmalarını sağlıyor. Tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Özellikle velilerimize, çocuklarını spora teşvik etmeleri çağrısında bulunuyorum. Bizlere güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Buluşma sonunda sporculara çeşitli hediyeler takdim eden İl Müdürü Keleş, özel sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Sporcuların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan ise görülmeye değerdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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