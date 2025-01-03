Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

Adıyaman MOTOFEST için hazırlıklar başladı

Adıyaman MOTOFEST için hazırlıklar başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Nisan ayında gerçekleştirilecek MOTOFEST Festivali için değerlendirme toplantısı yapıldı. Etkinlik, motosiklet tutkunlarını bir araya getirerek şehrin tanıtımına ve sosyal yaşamına katkıda bulunacak.

Doğu ile batının kesişme noktasındaki Adıyaman MOTOFEST'te hazırlanıyor.

Anadolu ve mezopotamya kültürlerinin harmanlandığı ören yerleri ile tarih kokan Adıyaman'da valilik ve Adıyaman Motor Grubu tarafından Nisan ayı sonunda yapılması planlanan MOTOFEST Festivali ile ilgili değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Hazırlık ve değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve Adıyaman Motor Grubu üyeleri katıldı.

Toplantıda, ülkenin dört bir tarafından motosiklet tutkunlarının bir araya geleceği Motosiklet Festivali'nin 3 gün boyunca en güzel şekilde geçmesi için planlamalar ve hazırlık çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına canlılık katacak olan bu etkinlik, uluslararası arenada da Adıyaman'ın tanıtımına büyük katkılar sağlayacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
img

13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
img

Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.