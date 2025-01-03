Adıyaman MOTOFEST için hazırlıklar başladı

Doğu ile batının kesişme noktasındaki Adıyaman MOTOFEST'te hazırlanıyor.

Anadolu ve mezopotamya kültürlerinin harmanlandığı ören yerleri ile tarih kokan Adıyaman'da valilik ve Adıyaman Motor Grubu tarafından Nisan ayı sonunda yapılması planlanan MOTOFEST Festivali ile ilgili değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Hazırlık ve değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve Adıyaman Motor Grubu üyeleri katıldı.

Toplantıda, ülkenin dört bir tarafından motosiklet tutkunlarının bir araya geleceği Motosiklet Festivali'nin 3 gün boyunca en güzel şekilde geçmesi için planlamalar ve hazırlık çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına canlılık katacak olan bu etkinlik, uluslararası arenada da Adıyaman'ın tanıtımına büyük katkılar sağlayacak. - ADIYAMAN