Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, deprem sonrası yapılan çalışmaları basına anlattı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili basını bilgilendirdi.

Perre Uygulama Oteli'nde basın mensuplarına, Adıyaman'da ki eğitim ile ilgili bilgilendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman'da deprem öncesi 169 bin 615 olan öğrenci sayısının depremin ardından 110 binlere kadar düştüğünü ancak sonrasında 160 bin 711'e yükseldiğini belirtti.

Depremden önce 859 olan okul sayısının 846'ya düştüğünü ancak deprem sebebiyle kullanılamayan sınıflar yerine 378 prefabrik, çelikyapı, konteyner sınıflar olarak kullanıldığını kaydeden Ali Tosun, TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılacak toplam 999 sınıflık tamamlandığı zaman Adıyaman'daki sınıf sayısının 6 bin 941 olacağını vurguladı.

Tosun, Adıyaman'da 25 bin 864 öğrencinin taşındığını ve binlerce depremzede öğrenciye kırtasiye malzemesi, ayakkabı, mont ve kaban yardımında bulunduğunu söyledi.

Adıyaman'da ki mesleki eğitimde önemli üretimler yapıldığına dikkat çeken Ali Tosun, "Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kimya atölyesi, Bakanlığımızdan alınan ödenekle güçlendirilmiş ve öğrencilerimizin kendi alanlarında uzmanlaşması ve ailelerine maddi katkı sunabilmeleri için döner sermaye kapsamında iç ve dış cephe plastik boya, çeşitli temizlik ürünleri, kolonya, oda parfümü vb. üretimi yapılmaktadır. Bu ürünlerin satışı, okulumuza tescil edilmiş "Adıtek" isimli markayla gerçekleştirilmektedir. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin mobilya ve metal atölyeleri, Bakanlığımızdan alınan ödeneklerle güçlendirilmiş ve öğrencilerimizin kendi alanlarında uzmanlaşması ve ailelerine maddi katkı sunabilmeleri için, döner sermaye kapsamında, okul sırası, büro mobilyaları, oturma bankları, piknik masası, park ve bahçe oturakları üretmektedir. Müdürlüğümüzün, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmeleri halinde bu alanda ihtiyaç duyduğu ürünler bu okulumuzda üretilebilmektedir. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Bakanlığımızdan alınan ödeneklerle, 3D üretim atölyesi kurulmuş bu atölyede hediyelik eşya, süs eşyası üretimine başlanılmıştır" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ayrıca, kaliteli eğitim modeli, erdemli bireyler, spor, sanat, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim yatırımları, ölçme değerlendirme verilerini paylaştı.

Tosun, "Bizim kişisel hiçbir beklentimiz, kişiyi memnun etmeye yönelik özel uygulamamız olmaz olamaz. Bize emanet bir nesil var. Onların üzerimiz de sorumluluğu var ve bu sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN