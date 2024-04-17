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Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan yeniden seçildi

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Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan yeniden seçildi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde il genel meclis üyesi olarak seçilen meclis üyeleri başkanlık seçimi yaptı. İl Genel Meclis geçici başkanlığını Mustafa Saman'ın yaptığı seçimlerde önceki dönem başkan olan Mehmet Can Erdoğan yeniden aday oldu. Tek liste halinde seçime giren Mehmet Can Erdoğan, 30 oyun 29'unu alarak tekrar başkan seçildi. Bir oy boş çıktı.

Tekrar başkan seçilen Mehmet Can Erdoğan, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra en ücra yerleşim yerlerine kadar hizmet götürmeye devam edeceklerini belirterek, kendisine gösterilen teveccühten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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