Adıyaman'da tarıma dayalı projeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'da 2023-2024 yılı Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı projeler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

2023- 2024 yılı Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi amacıyla Adıyaman'da yatırımcılarına projeler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kahta Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programa Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nusret Güngörmüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında daha çok yatırımcıya ulaşabilmek için tüm ilçelerde bilgilendirme toplantısı yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN