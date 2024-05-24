Adıyaman'da Kırsal Kalkınma Projelerine 179 Milyon TL Destek

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programına ilişkin başvuruları açıkladı.

Milletvekili Resul Kurt; il merkezinde 10, Kahta'da 7, Çelikhan'da 1, Besni'de 3 adet olmak üzere toplam 21 proje başvurusu yapıldığını ve tamamının Bakanlık tarafından uygun görüldüğünü söyledi.

Projelerin toplam bütçesinin 179 milyon 500 TL olduğunu kaydeden Kurut, "Bu projelerin Bakanlık hibesi 89 milyon 760 bin TL ve yatırımcı katkısı 99 milyon TL'dir. Adıyaman merkezde un fabrikası, soğuk hava deposu, büyükbaş besi, küçükbaş hayvancılık tesisi zeytinyağı işleme tesisi, Kahta ilçesinde büyükbaş çiftlik projesi, nar işleme tesisi, tohum işleme tesisi, Çelikhan ilçesinde soğuk hava deposu, Besni ilçesinde fıstık işleme, zeytin işleme ve bulgur eleme tesisi yapımı başvurusu yapıldı. Şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN