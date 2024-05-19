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Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

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Adıyaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda düzenlenen kutlamalara birçok önemli isim katıldı. Derece elde eden sporculara ödülleri takdim edildi ve gösteriler büyük beğeni topladı.

Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda sporcu ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından il protokolü tarafından turnuvalarda derece elde eden sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrası sporcular tarafından bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Sporcuların yapmış olduğu gösteriler büyük beğeni aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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