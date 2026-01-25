Haberler

Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı

Güncelleme:
Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Hüseyin Koç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Koç, destek veren üyelere teşekkür etti.

Adıyaman'ın Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Hüseyin Koç, üyelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Yapılan seçime çok sayıda kişi katıldı. Yeniden başkan seçilen Hüseyin Koç, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, daha güzel hizmetler için her zaman çalışacaklarını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

