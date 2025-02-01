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9 Yaşındaki Adem, Yarıyıl Tatilini Kebapçıda Geçiriyor

9 Yaşındaki Adem, Yarıyıl Tatilini Kebapçıda Geçiriyor
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Hatay'da 9 yaşındaki Adem Şölen, yarıyıl tatilini kebapçıda çıraklık yaparak geçiriyor. Müşterilere 'Kebaba gel, ciğere gel' diyerek onları gülümseten Adem, işyeri sahipleri ve müşteriler tarafından büyük takdir topluyor.

Hatay'da yarıyıl tatilini bir kebapçıda çıraklık yaparak geçiren 9 yaşındaki Adem Şölen, kendine has 'Kebaba gel, ciğere gel' değişiyle müşterilerin yüzünü gülümsetiyor.

Antakya ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Adem Şölen, tatil günlerini kebapçıda çıraklık yaparak geçiriyor. Her okul tatilini fırsat bilerek çok sevdiği iş yerine gelen Şölen, azmiyle ve çalışma hevesiyle takdir toplarken iş yeri sahibi ve müşterilerinde yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kendine has 'Kebaba gel, ciğere gel' değişiyle müşterilere seslenen Şölen, duyanları tebessüm ettiriyor.

"Müşteriler beni görünce aferin diyorlar ve bana bahşiş veriyorlar"

Okulların tatil olmasıyla birlikte kebapçıda çıraklık yapmaya başladığını dile getiren 9 yaşındaki Adem Şölen, müşterilerin kendini severek bahşiş verdiğini ifade edere "Ben burada çalışıyorum. Tabakları kaldırıyorum. Yerleri süpürüyorum ve siliyorum. Masaları topluyorum. Kebapları çeviriyorum. Ustalar bir şey istediğinde yardım ediyorum. Burayı çok seviyorum. Bu işi çok seviyorum. Büyüdüğümde polis olmak istiyorum. İlerde de dükkan açabilirim. 3'üncü sınıfa gidiyorum. Okullar tatil olduğunda burada çalışıyorum. Müşteriler beni görünce aferin diyorlar ve bana bahşiş veriyorlar. İşler kolay çünkü bu işi seviyorum" dedi.

Adem'in iş yerinin neşesi olduğunu ifade eden işletmeci Kasım Kahramanoğlu, "Ben bu işyerini 5 aydır açtım. Adem de 5 aydır buraya gelir. Adem çalışkan bir çocuk ve kendisi benim müdürümdür. Canı isterse gelir canı istemezse gelmez. Benim elim ayağım sağ kolumdur. Ne iş verirsem yapar. Yerleri siler ve temizler. Temizlik yapmayı çok sever. Önce ders sonra kebapçılık öğrenecek. Sömestr tatili olduğu için burada çalışıyor. Ben kendisinden memnunum. Müşteriler seviyor. İşyerimizin neşesi Adem, Allah eksik etmesin. Dışarda gezeceğine burada meslek öğreniyor. Burada hem meslek öğreniyor hem de ailesine katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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