45 Yıldır Taş Ustası: Mustafa Olgunöz'ün Emek Serüveni

45 Yıldır Taş Ustası: Mustafa Olgunöz'ün Emek Serüveni
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde taş ustalığı yapan Mustafa Olgunöz, 45 yıllık deneyimiyle taş işçiliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Mesleği severek icra eden Olgunöz, sektörde eleman yetişmediğini vurguluyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan taş ustası Mustafa Olgunöz, ekmeğini 45 yıldır taştan çıkarıyor.

Çocukluktan itibaren taş işçiliği yapan Olgunöz, ilçede sokak yollarını, ihtiyaç duyulan alanları taşlarla döşüyor.

"Ekmeğini taştan çıkarma" deyiminin günümüzdeki örneğini sergileyen Mustafa Olgunöz, ailesinin geçimini sağlıyor.

Balyozuyla kırdığı taşların bıçak gibi keskin olması nedeniyle eldivenlerinden kesik, ellerinden yara eksik olmayan Olgunöz, "40- 45 senedir taş ustalığı yapıyorum. Emekli oldum. Yine ara ara taş işerine devam ediyorum. Taştan dekorasyon işleri yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Bu meslekte artık eleman yetişmiyor." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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