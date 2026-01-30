Tomarza'da vergi dairesi bünyesinde 41 yıl görev yapan memura kaymakamdan plaket

Tomarza Vergi Dairesi bünyesinde 41 yıl görev yaparak, emekliliğe ayrılan Mesut Elkıran'a Tomarza Kaymakamı Selim Eser tarafından plaket verildi.

Tomarza Vergi Dairesi bünyesinde görev yaparken mesleğinde 41 yılı doldurarak emekliliğe ayrılan Mesut Elkıran, Tomarza Vergi Dairesi Müdürü Muhammet Gün ile birlikte Tomarza Kaymakamı Selim Eser'e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Elkıran'a plaket veren Tomarza Kaymakamı Selim Eser yaptığı açıklamada, "Kamudaki görev süresi boyunca gösterdiği özveri, emek ve katkıları için kendisine teşekkür ediyor, emeklilik döneminde de sağlık ve huzur temenni ediyoruz" dedi. - KAYSERİ