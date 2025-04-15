2025 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda, ilin güncel durumu, devam eden projelerin son durumu ve planlanan yeni yatırımlar değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Eldivan, Bayburt'ta sürdürülen projeler hakkında genel bir çerçeve sunarak şehrin kalkınmasında kurumlar arası iş birliğinin kilit rol oynadığını vurguladı. Ayrıca ilin gelişimine katkı sunan tüm kamu kurumlarına teşekkür ederek, yatırımların verimli ve zamanında tamamlanması adına koordinasyonun en üst düzeyde sağlanacağını ifade etti.

Toplantı kapsamında, 2025 yılı yatırımlarının gerçekleşme oranlarına dair ayrıntılı sunumlar yapıldı. Devam eden projelerin mevcut durumu ve planlama sürecindeki çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BAYBURT