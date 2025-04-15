Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal sözler
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında damat ile kaynanaya canlı yayında gözaltı
Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları böyle zehirliyorlar

2025 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2025 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda Bayburt'ta sürdürülen projeler, yeni yatırımlar ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda, ilin güncel durumu, devam eden projelerin son durumu ve planlanan yeni yatırımlar değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Eldivan, Bayburt'ta sürdürülen projeler hakkında genel bir çerçeve sunarak şehrin kalkınmasında kurumlar arası iş birliğinin kilit rol oynadığını vurguladı. Ayrıca ilin gelişimine katkı sunan tüm kamu kurumlarına teşekkür ederek, yatırımların verimli ve zamanında tamamlanması adına koordinasyonun en üst düzeyde sağlanacağını ifade etti.

Toplantı kapsamında, 2025 yılı yatırımlarının gerçekleşme oranlarına dair ayrıntılı sunumlar yapıldı. Devam eden projelerin mevcut durumu ve planlama sürecindeki çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BAYBURT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.