Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da büyük üzüntü yaşanırken yerel gazeteler, bordo-mavili takımı yerden yere vurdu. Mağlubiyeti sert bir dille eleştiren medya kuruluşları, "Sizin yeriniz burası, çöp. Foyamız ortaya çıktı. Bu kadar hovardalık olmaz" şeklinde manşetler attılar.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Medical Park Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı. Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti.

"BU KADAR HOVARDALIK OLMAZ, FOYAMIZ ORTAYA ÇIKTI"

Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası, çöp. Sosyal medya ayağa kalktı, yönetim istifa. Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu. Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan bu kadar. Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, üzüntü üstüne üzüntü. Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, savunma adeta uyudu. Bu kadar da olmaz, sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN