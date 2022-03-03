Yer yerinden oynayacak! UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor, Chelsea'yi satın alıyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatmasının ardından Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine harekete geçen UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, İngiliz devini satın almaya talip olduğunu duyurdu.
Rusya- Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin Rus iş insanlarına uyguladığı yaptırımlar Chelsea'yi vurdu. Kulübün sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich kulübü satacağını açıklarken İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor'dan çarpıcı bir hamle geldi.
CHELSEA'YE TALİP OLDU
Dünyanın en çok kazanan sporcusu Connor McGregor sosyal medya hesabından Chelsea'yi satın almak istediğini açıkladı. Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma yorum yağdı. İrlandalı dövüşçüye transfer önerileri bile yapan taraftarlar, Connor'a kulübü satın alması için baskı yaptı.
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