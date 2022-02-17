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Yer yerinden oynadı! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü tanıtırken kullandığı ifadeler olay oldu

Haberler.com - Spor
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Yer yerinden oynadı! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü tanıtırken kullandığı ifadeler olay oldu

Galatasaray'da Pasquale Sensibile resmen sportif direktör oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Sensibile'ın dünya futbolunda sayılı isimlerden biri olduğu ve Türk futbolunun kurtuluşu için örnek bir adım atıldığı vurgulandı. İtalyan futbol adamının çalıştığı takımları örnek gösteren taraftarlar, Sensibile için kullanılan ifadelerin abartılı olduğunu belirtti.

Galatasaray'da İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile resmen sportif direktörlük koltuğuna getirildi. Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu'nun resmi siteden yaptığı açıklamada, sportif danışman Luis Campos'un tavsiyesi üzerine Sensibile'nin göreve getirildiği ifade edildi.

"SAYILI İSİM, KURTULUŞ REÇETESİ" İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Kalelioğlu'nun yaptığı açıklamada, "Dünyanın sayılı isimlerinden birini getirmiş bulunmaktayız." ve "Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları" sözleri sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti. Bu sözleri abartılı bulan taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla Sensibile'nin kariyerinin çok parlak olmadığını belirtti.

Yer yerinden oynadı! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü tanıtırken kullandığı ifadeler olay oldu

Yer yerinden oynadı! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü tanıtırken kullandığı ifadeler olay oldu

Yer yerinden oynadı! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü tanıtırken kullandığı ifadeler olay oldu

Yer yerinden oynadı! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü tanıtırken kullandığı ifadeler olay oldu

PASQUALE SENSIBILE'NİN KARİYERİ

Sportif direktörlük kariyerine 2009/10 yılında Novara'da başlayan Sensibile 2011/12'de Sampdoria ve 2013/2014'te Mantova'da görev yaptı. 2014/2015'te Roma'da gözlemcilik yapan İtalyan futbol adamı, 2016/17 yılının sezonun ilk yarısında Trapani ikinci yarısında ise Alessandria'da sportif direktörlük yaptı. Sensibile son olarak 2018/2019 yıllarında Roma'da gözlemcilik görevinde bulundu.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Sami Bozkurt:

Bazı şeyler Türkiye'de olmuyor işte... Her seferinde neyi zorluyorsunuz taraftar olarak anlamakta zorluk çekiyoruz. Türkiye Süper Lig'inde bir tane başarılı olmuş sportif direktör gösterebilir misiniz ?

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