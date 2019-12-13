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Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor

Yenipazar Belediyesi'nin düzenlediği Voleybol Turnuvası'nda Çarşı Mahallesi, Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

13.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:24
Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor

Belediyesi'nin düzenlediği Turnuvası'nda , Belediye'yi 3-1 mağlup etti.


Yenipazar Belediyesi'nce düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda maçların heyecanı sürerken, Çarşı Mahallesi mücadele ettiği Belediye'yi 3-1 yendi. Kalabalık bir taraftar kitlesinin izlediği maç sonunda her iki takım birbirini tebrik etti. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, her mücadelede yaptığı gibi maç sonunda soyunma odalarına giderek, takımlara başarılar diledi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Çarşı Mahallesi, geçtiğimiz maç Alamut'u yenmişti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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