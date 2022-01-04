Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı da zamlandı! İşte 2022'de alacağı ücret
Yeni yılda asgari ücretli, memur ve işçinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Asgari ücretli yüzde 50, memur yüzde 30.5, emekli yüzde 25.48 oranında zam alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 zamlandı. Böylece Erdoğan'ın 2022 maaşı 100 bin 750 liraya çıktı.
Asgari ücretli, memur, emekli gibi birçok kesim 2022 yılına zamla girdi. Asgari ücretlilerin maaşı yüzde 50, memurların yüzde 30.5, emeklilerin ise yüzde 25.48 oranında zamlandı.
Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde yüzde 50 zamla asgari ücret 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli aylığı da belli oldu. Memurlara yüzde 23'lük enflasyon farkı ve yüzde 5'lik dönem zammının yanında yüzde 2,5'da ek zam yapıldı. Böylece memur zammı yüzde 30,5 oldu.
Emekli zammı ise yüzde 25.48 oldu. En düşük emekli aylığı da 2.500 lira bandına çıkarıldı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları şöyle oldu:
- SSK (2000 öncesi) 2.624 liradan 3.293 liraya,
- SSK (2000 sonrası) 1.627 liradan 2.500 liraya,
- Bağ-Kur (esnaf) 1.912 liradan 2.500 liraya,
- Bağ-Kur (tarım) 1.802 liradan 2.500 liraya yükseldi.
2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 oranında arttı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi.
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