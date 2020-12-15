Yeni yıla özel 'Kış Festivali' kampanyası

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, yeni yıla özel 'Kış Festivali' kampanyası ile indirim fırsatları sunduğunu duyurdu. 5 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, triko ve gömleklerin 69 liradan başlayan fiyatlarla satıldığı bildirildi.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, yeni yılı 'Kış Festivali' indirimi ile kutladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "5 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek kampanya ile hem hediye almak isteyenler hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunulacak. Kabanlar 499.99 liradan, montlar 269.99 liradan, triko ve gömlekler 69 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı