Yeni Yattara formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız
Bordo-Mavililer, Nijeryalı hücum jokeri Jean Evrard Kouassi'yi bonservis ödemeden kadrosuna kattı. 27 yaşındakı yıldızla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık ücreti de hayli uygun. Kouassi'nin oyun stili efsane futbolcu Yattara'ya benzetiliyor.
Jean Evrard Kouassi, resmen Trabzonspor'da. Wuhan'la sözleşmesi biten 27 yaşındaki hücum jokeriyle 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
BONSERVİS YOK
Her iki kanat ve forvette oynayabilen Kouassi için kasadan para çıkmadı. Yıldız futbolcu bu sezon 500 bin euro kazanacak.
Kouassi'nin sözleşme detayları:
2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret
2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret
2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret
2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret
Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
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