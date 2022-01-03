Yeni sosyal medya platformu kripto HUH Token Bitcoin tutkunlarını buluşturuyor

Bitcoin tutkulusu Jack Dorsey harekete geçti!

Görünüşe göre kendini Bitcoin tutkulusu ilan eden Dorsey, Twitter istifasını yeniden markalaşma fırsatı olarak kullandı. 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek Square'ın yanı sıra Spiral ara sıra yapılan yatırımlardan yaygın olarak kullanılan bir para birimine kripto geliştirme niyetlerini yansıtmak için isim değişikliklerinden geçiyor. Dorsey'in Bitcoin'in potansiyeline tutkuyla inandığı bir sır olarak görülmüyor. TBD ise Square'den başka bir Bitcoin tabanlı girişim olarak ifade ediliyor. Fakat bu tanımlama kendisini tamamen merkezi olmayan Bitcoin değişimini ilerletmeye adaması dışında yapılıyor.

Sosyal medyadan kriptoya uzanan yolculuk

Dorsey'in Twitter vizyonu, sosyal medyanın kârlılıkta patlaması ve Dubai'deki plajları ve Monako'daki yatları gören önde gelen etkileyicilerin abartılı yaşam tarzlarını finanse etmeye başlamasıyla karşılaştırılabiliyor ve kriptonun bir sonraki çılgınlığı olabileceğini öne sürüyor. Sosyal medyanın ve şimdi kriptonun gösterdiği şey çok sayıda başka faktörün yanı sıra erişilebilirliğinin herkesi geride bırakmak istediği büyük iş stratejisine dönüşebilir. İlginç bir şekilde 2019 Bank of America raporu ise Facebook ve Instagram indirmelerinin azaldığını tespit etti. Bu durum Twitter ve Facebook'un son zamanlarda şirketlerden daha az ilgi görmesine bağlanıyor.Dönem içinde belki de bir sonraki yutturmaca için pazarda bir boşluğu işaret ediyor. Yüzyılın iş adamı Elon Musk ise Tesla'yı fintech lehine sosyal medyadan uzaklaştırıyor.

Altcoinler Bitcoin'i taklit ediyor!

Altcoinler, Bitcoin'in tasarımını geliştirerek kendilerini üstün konumlandırarak Bitcoin'in başarısını taklit etmeye çalışmaları sıklıkla tartışılıyor. Ethereum, kripto, Litecoin ve Dogecoin işlemlerini yıldırım hızında işlemek için akıllı sözleşmeler sunarken, Polkadot geliştiricilerin kendi blok zincirlerini oluşturmalarına izin veriyor. PancakeSwap'ta yeni başlatılan HUH Token ise 14.000 diğer kripto para birimiyle rekabet halinde alternatif bir yaklaşım benimsiyor. Kendine uygun bir şekilde 'uti-meme' adını vererek, meme belirteçlerinin gücünü yardımcı program belirteçlerinin kullanılabilirliği ile birleştirerek ilk 10 kriptodan biri olmaya çalışıyor. Kısa süre önce yayınlanan e-kitabı şunları detaylandırıyor: "Token ekonomisi, kullanıcıların veri sahipliğinin bir kripto para biriminden ciddiye alındığı 'MetHUH' adlı anlamlı bir sosyal ağda işlem ve ödül için temel olacak HUH tokeninin değerinde hızlı bir büyüme sağlayacak ve HUH sosyal ağı MetHUH ile içerik alışverişi ve katılım için herkesi HUH'da ödüllendirecek."

HUH Token rekabetten kaçmıyor!

İddiaya göre 100,00'lerde takipçi sayısına sahip sosyal medya etkileyicileriyle ortaklık yapan HUH, rekabetten çekinmiyor. HUH web sitesi, Elon Musk'a bile ulaşıyor ve HUH Token'ların lansman sırasında %50'sini vaat ediyor. Uygulamalarına ek olarak kullanıcıların başkalarını da dahil ederek kar edebilecekleri, ödüle dayalı bir tavsiye sistemi uygulayarak ise üzerinde toplanan ilgiyi artırıyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet