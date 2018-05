Yeni Nokia 6.1 Fiyatına Göre Oldukça İyi Görünüyor

HMD Global Nokia 6.1 Modelini Amerika'da Satışa Sundu.



HMD Global'in Yeni Nokia 6.1 Modeli 6 Mayıs'tan itibaren Amerika'da satışa sunuluyor. Orta sınıfta düşük bütçeli iyi bir model arayanlar için şık tasarımlı iyi bir alternatif.

Nokia 6.1, düşük maliyetli yani 269 dolarlık fiyatıyla ve daha pahalı görünmesini sağlayan şık, bakır aksamlı tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.

Yeni Nokia 6.1 Özellikleri Neler ?



Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. 5.5 inç Full HD IPS bir ekranı, 16 Megapiksel arka kamera ve selfiler için 8 Megapksellik bir kamerası mevcut. 3.000 mAh'lik bir batarya USB-C portu üzerinden hızlı şarj desteği ile sunuluyor. Zeiss Optikleri Kamera ve Optik Yüz Tanıma sistemlerinde kullanılmış.

Telefonun üst ve alt kısımlarında geniş çerçeveli, düzenli olarak şekillendirilmiş bir ekrana sahip olan Yeni Nokia 6.1'de; Alüminyum ve bakır tasarımıyla daha şık görüntüler elde edilmiş.

Yazılım tarafında ise Android Oreo ile geliyor. Düzenli güvenlik güncellemeleri vaat ediyor. Nokia'ya özel bir kullanıcı arabirimi olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Tamam saf Android İşletim Sistemi. Daha önce Android One ailesinden gördüğümüz (Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco ve Android One Moto X4) gibi.

ABD'de, Yeni Nokia 6.1 Best Buy ve Amazon üzerinden siyah/ bakır renginde satışa sunulacak.

Mashable

https://www.teknotalk.com/yeni-nokia-6-1-fiyatina-gore-oldukca-iyi-gorunuyor-63617/