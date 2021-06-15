Yeni moda sahaya paraşütle atlamak! Fransa-Almanya maçında davetsiz protestocu

EURO 2020'de Fransa-Almanya karşılaşmasında Grenpeace sivil toplum örgütünden bir kişi paraşütle sahaya indi. Şahıs, doğanın kirletilmesine dikkat çekmek için sahanın ortasına paraşütle inerek inerek mesaj vermek istedi. Hakem ve güvenlikler büyük panik yaşadı ancak protestocu zorluk çıkartmadan sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Polonya'daki Olimpia Elblag ile Pisa Primavera maçına da paraşütle sahaya inen olmuştu.