Yeni moda sahaya paraşütle atlamak! Fransa-Almanya maçında davetsiz protestocu
EURO 2020'de Fransa-Almanya karşılaşmasında Grenpeace sivil toplum örgütünden bir kişi paraşütle sahaya indi. Şahıs, doğanın kirletilmesine dikkat çekmek için sahanın ortasına paraşütle inerek inerek mesaj vermek istedi. Hakem ve güvenlikler büyük panik yaşadı ancak protestocu zorluk çıkartmadan sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Polonya'daki Olimpia Elblag ile Pisa Primavera maçına da paraşütle sahaya inen olmuştu.
Son zamanlarda sahaya paraşütle inmek moda oldu. Geçtiğimiz günlerde Polonya'da alt lig takımlarından Olimpia Elblag ile Pisa Primavera maçında oyun oynanırken sahaya inen paraşütçünün ardından aynı eylem Fransa-Almanya maçında tekrarlandı.
DUYAR TOPLAMAK İSTEDİ
Fransa-Almanya karşılaşmasında Greenpeace sivil toplum örgütünden bir kişi, sahaya paraşütle indi. Hakemler ve güvenlik panik halinde protestocunun yanına koştu. Şahıs, zorluk yaşatmadan güvenliklerin eşliğinde yeşil sahadan çıktı.