Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Gaziantep maçında taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz"
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Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Gaziantep maçında taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz"

Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: 'Gaziantep maçında taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz'
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep'i ağırlayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep'i ağırlayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sadık Çiftpınar, kısa süre önce takıma katıldığını ve iyi bir arkadaşlık ortamı içinde olduklarını belirtti.

Geçen hafta Göztepe maçından galibiyetle dönmelerinin moral açısından kendilerine iyi geldiğini aktaran Çiftpınar, "İyi bir takım ruhunu sahaya yansıtıp, birlik ve beraberlik içinde olursak, Göztepe'den istediğimizi alacağımızı biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Maçın 65. dakikasına kadar arkadaşlar elinden geleni yaptı, bu dakikadan sonra ben de takıma dahil oldum. İyi mücadele ettik. Lige başlangıç ve öz güven açısından iyi bir başlangıç oldu." diye konuştu.

Göztepe karşılaşmasının geride kaldığını ve önlerinde Gaziantep maçı olduğunu belirten Çiftpınar, "Gaziantep önemli ve ciddi bir rakip. Kendi sahamızda oynayacağız. Trabzonspor maçında taraftarlarımızı üzdüğümüzü çok iyi biliyoruz. O kaybı telafi edip, Gaziantep maçında taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de yaklaşık 2,5 yıl geçirdiğini hatırlatan Sadık Çiftpınar, "Tekrar yuvamdayım. İyi bir başlangıç yaptık. Aynı hırs ve azimle Yeni Malatyaspor'u en iyi yerlere getirmek adını mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın kaliteli bir kadrosu bulunduğunu ve çok güzel işler başaracaklarına inandıklarını kaydeden Çiftpınar, "Şu an sadece Gaziantep maçını düşünüyoruz. Sahaya çıkıp, terimizin son damlasına kadar mücadelemizi verip, taraftarlarımızı mutlu şekilde evlerine göndermek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: 'Gaziantep maçında taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz'
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: 'Gaziantep maçında taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Gaziantep maçında taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz" - Haberler Spor
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