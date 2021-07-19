Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
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Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet

Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U16 Milli Takımının 24-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna Yeni Malatyaspor'dan 2 oyuncu davet edildi.

U16 Milli Takımının 24-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna Yeni Malatyaspor'dan 2 oyuncu davet edildi.

24-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da kamp yapacak 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu. Kadroya Yeni Malatyaspor'dan Yağız Taş ve Cevdet Deniz Aktaş davet edildi. Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla genç futbolcuları tebrik etti ve başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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