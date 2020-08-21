Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor Kulübü, Arjantin ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
21.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:54
Yeni Malatyaspor Kulübü, Arjantin ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı. Hoş geldin Zuqui" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA