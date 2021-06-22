Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçirildi
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Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçirildi

Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık kontrolünden geçirildi.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Aabid'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Rayane Aabid'in, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle taramasının tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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