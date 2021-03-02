Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Beşiktaş maçı sonrası hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi
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Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Beşiktaş maçı sonrası hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi

02.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:11

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, Beşiktaş maçı sonrası hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki gösterdi. Özkahya'nın, Sergen Yalçın ile olan tartışmasının ardından kendilerine karşı davranışlarını değiştirdiğini iddia etti. Büyük, "o tartışmadan sonra hakeme bir şey oldu" dedi.

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Beşiktaş maçı sonrasında hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.

"BİZE KARŞI KONUŞMALARINA BAKILSIN"

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Büyük, hakem Özkahya'nın Sergen Yalçın'la olan tartışmasından sonra kendilerine karşı davranışlarının değiştiğini belirterek,"O tartışmadan sonra hakeme bir şey oldu. Hakemin, Beşiktaşlı futbolculara karşı konuşmalarına ve bize karşı konuşmalarına bakılsın. Kimse kimseyi azarlayamaz burada! FIFA kokartlı bir hakem. Biz hakeme aynı tavrı gösterince kart görüyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Beşiktaş maçı sonrası hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi
Haber Yorumları (1)
ULTRA ASLAN: Efendi besiktas olur o kadar.
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