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Yeni Malatyaspor, Spor, Haber

Yeni Malatyaspor'un lige dönüş planlaması

Süper Lig'in haziran ayının ortasında başlanabileceği ihtimali Yeni Malatyaspor'u harekete geçirdi.

26.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:59
Yeni Malatyaspor'un lige dönüş planlaması

Süper Lig'in haziran ayının ortasında başlanabileceği ihtimali Yeni Malatyaspor'u harekete geçirdi.

En geç mayısın ikinci haftasında çalışmalara başlamanın düşünüldüğü Yeni Malatyaspor'da oyunculara planlarını bu yönde yapmalarının söylediği belirtildi. Bu doğrultuda bir çok takımda izinli olarak ülkelerinde bulunan futbolcuların Türkiye'ye getirilmeleri konusunda TFF tarafından bir çalışma yapılacağı bildirildi.

Malatya'dan hiç ayrılmayan sarı-kırmızılı takımın diğer oyuncularına da her an gelecekmiş gibi planlarını yapmalarının istendiği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'da Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Eren Tozlu ve Hadebe karantina sürecinde de çalışmalarını tesislerde sürdürmüştü. - MALATYA

Kaynak: İHA

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