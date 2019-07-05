Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-siyahlı futbolcular, Abant Tabiat Parkı yolu üzerindeki bir otelde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştiren Malatya ekibi, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Fransa'nın Le Havre ekibinden transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek Özer Özdemir, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Antrenmanı sportif direktör Ali Ravcı da bir süre izledi.

Özer Özdemir: "Elimizden geleni yapacağız"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer Özdemir, Yeni Malatyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kariyerime yardımcı olacak bir kulübe geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah mutlu olmaya da devam ederim." diye konuştu.

Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar almak istediklerini kaydeden genç oyuncu, "Şu anda tek düşüncemiz bu. Herkesin bildiği gibi Avrupa Ligi, çok büyük ve kariyerli takımların gittiği bir lig. Yeni Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA