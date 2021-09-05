Yeni Malatyaspor, U19 Takımı ile hazırlık maçı oynadı
Yeni Malatyaspor, U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Yeni Malatyaspor, U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri'nde U19 Takımı ile hazırlık maçı oynadı. Sarı- siyahlıların gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek'in (2) kaydetti. Müsabaka, A takımın 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı