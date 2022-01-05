Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatya Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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