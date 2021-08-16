Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gol yağmuru! Fırtına lige müthiş başladı
Süper Lig'in açılış haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısında gol yağmuru yaşandı. Bordo-mavililer, 45 dakikada rakibine tam 4 gol atarken sarı-kırmızılılar kendi evinde ilk yarıda 1 gol bulabildi.
Trabzonspor, Süper Lig'e fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'a ilk yarıda 4 gol attı. Oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Fırtına rakibine göz açtırmadı.
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Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'un gollerini 3. dakikada Bakasetas, 11. dakikada Nwakaeme, 29. dakikada Gervinho ve 42. dakikada Hamsik attı. Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki tek golü ise 32. dakikada Adem Büyük'ten geldi.