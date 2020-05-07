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Yeni Malatyaspor toplanma tarihini 11 Mayıs'a aldı

Yeni Malatyaspor toplanma tarihini 11 Mayıs'a aldı
07.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:33

Toplanma tarihi olarak daha önce 15 Mayıs tarihinin belirlendiği Yeni Malatyaspor'da TFF'nin futbola dönüş açıklamasıyla bu tarihin 11 Mayıs'a alındığı ifade edildi.

Toplanma tarihi olarak daha önce 15 Mayıs tarihinin belirlendiği Yeni Malatyaspor'da TFF'nin futbola dönüş açıklamasıyla bu tarihin 11 Mayıs'a alındığı ifade edildi.

Malatya temsilcisinde futbolcular ve kulüp çalışanlarına uygulanacak Kovid-19 testi ile birlikte 1 aylık hazırlık sürecine başlanacağı ifade edildi.

Koronavirüs sürecinde bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı futbolcuların 11 Mayıs Pazartesi günü kamp çalışmaları için toplanacakları belirtildi.

Malatya'da bulunan futbolcular saha çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular ise dönüş hazırlığına başladı.

Tesislerde çalışan futbolcuların Remi Walter, Moryke Fofana, Eren Tozlu, Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş ve Teanege Hadebe olduğu öğrenildi.

Koronavirüs sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların toplanma tarihinden itibaren 4 haftalık bir kamp süreci geçirecekleri belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da yurtdışından dönecek Hollandalı Mitchell Donald, İzlandalı Vidar Örn Kjartansson ve Almanya doğumlu Robin Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecinden sonra çalışmalara başlayacakları belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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