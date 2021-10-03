Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı - Haberler
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Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada Teknik Direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada Teknik Direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'u ligde tutarak başarı elde eden Teknik Direktör İrfan Buz, 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamamıştı. Doğu Anadolu ekibi Buz yönetiminde büyük umutlar ile başladığı yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor'a sahasında 5-1 kaybetmişti. 2021-2022 sezonunda Buz yönetiminde 8 maça çıkan sarı siyahlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabildiler. Yeni Malatyaspor, Lig'in 8.haftasında oynanan Hatayspor maçında kötü gidişata dur diyemeyen Buz ile karşılıklı olarak sözleşmenin sona erdirildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

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