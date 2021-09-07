Yeni Malatyaspor'a Kongolu forvet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'a Kongolu forvet

Yeni Malatyaspor'a Kongolu forvet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Transferde hız kesmeyen Yeni Malatyaspor, son olarak Mısır Premier Ligi takımlarından El Ahly'de forma giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı.

Transferde hız kesmeyen Yeni Malatyaspor, son olarak Mısır Premier Ligi takımlarından El Ahly'de forma giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrfor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı" denildi.

Bwalya, El Ahly'de çıktığı 55 maçta 19 gol, 2 asistlik performansı ile takımına katkı sağladı.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor'a Kongolu forvet
Yeni Malatyaspor'a Kongolu forvet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin."
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Diego Max Meyer Fatih Terim Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni Malatyaspor'a Kongolu forvet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 17:49:30. #1.16#

title