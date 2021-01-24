Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi
Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a Feghouli'den kötü haber geldi. Kötü bir zeminde oynanması nedeniyle iki takım oyuncularının da zorlandığı mücadelede sakatlanan Cezayirli yıldız oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Oldukça kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli sağ arka baldırından sakatlık geçirdi. Zemine sinirlenen ve oyuna devam edemeyen Feghouli, 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
YERİNİ EMRE KILINÇ'A BIRAKTI
Galatasaray'da yaşanan bu sakatlığın ardından Emre Kılınç oyuna dahil oldu.
Öte yandan Malatya'da oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları da sık sık zeminle ilgili sıkıntılar yaşadı.