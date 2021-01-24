Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi

Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a Feghouli'den kötü haber geldi. Kötü bir zeminde oynanması nedeniyle iki takım oyuncularının da zorlandığı mücadelede sakatlanan Cezayirli yıldız oyuna devam edemedi.