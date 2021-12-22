Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'in 18.haftasında Malatya'da oynanacak Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Hüseyin Göçek atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Hüseyin Göçek'e bu maçta Kamil Çetin ile Candaş Elbil yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Onur Özütoprak belirlendi.

Hüseyin Göçek bu sezon Malatyaspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Karagümrük maçını yönetirken, Kayserispor'un ise bu sezon ilk kez maçını yönetecek. Hüseyin Göçek Kayserispor'un son olarak geçen sezon sahasında 2-1 kazandığı Rizespor maçını yönetmişti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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