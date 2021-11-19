Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular taktik çalıştı.

Malatya ekibi, Giresun temsilcisiyle yarın saat 16.00'da Çotanaklar Spor Kompleksinde karşılaşacak.

Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı

Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı

 Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunun zirvesine oturduk

Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunun zirvesine oturduk

 Vida'yı yerle yeksan edecek karar! Beşiktaş'ın yıldızı, Dünya Kupası'nı evden izleyecek

Vida'yı yerle yeksan edecek karar! Beşiktaş'ın yıldızı, Dünya Kupası'nı evden izleyecek

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title