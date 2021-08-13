Yeni Malatyaspor genç önlibero ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile anlaştığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile anlaştığını duyurdu.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Doğu Anadolu ekibi 13. transferini gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı