Yeni Malatyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Yeni Malatyaspor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?