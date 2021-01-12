Yeni Malatyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yeni Malatyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:47
Yeni Malatyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Yeni Malatyaspor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı 2021 günü (bugün) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ÖZGÜR YANKAYA(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(2. Yardımcı Hakem)

CANER AK(Dördüncü Hakem)

SERKAN TOKAT(VAR)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

ORHAN TATAR(Temsilci)

ATİLLA AKSOY(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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