Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecekleri karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecekleri karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor, 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Buz, ligin 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştıkları maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Beşiktaş karşılaşmasında erken gol yediklerini aktaran Buz, "Geriye düştüğünüz zaman kolay olmuyor." dedi.

Kaleci Abdulsamet Damlu ile ilgili değerlendirme yapan Buz, "Abdulsamet bizim oyuncumuz. Biz şampiyon olduğumuz sene 17 yaşındaydı. Altyapıdan buraya çıktı, üstüne koyarak buralara geldi. Bizim için bir değer. Bana göre iyi oynadı. Gaziantep müsabakasında da iyi oynadı. Genel anlamda biz hatalarımızı gördük. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Buz, "Biliyorsunuz Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Biz 4 müsabakadan 2'sini kazandık ve 6 puanımız var. İçerde oynayacağız. Karagümrük karşısında kazanmak, 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor ve Beşiktaş müsabakalarından aldığımız dersler var." değerlendirmesinde bulundu.

Transferler edilen oyuncuların adaptasyonu ile genç oyuncuların lige alışmasının zaman alacağını anlatan Buz, "O gençler hep buradaydı. Benim dönemimde 19 yaş altında oynuyorlardı, şimdi Süper Lig'de oynuyorlar. Sadece Haqi Osman değil, bir-iki tane daha yetenekli arkadaşımız var. Daha taşlar tam yerine oturmadı, zamana ihtiyaç var. Kazandığımız müsabakalarda gol yemedik. Şampiyonluk adayı 2 takıma karşı kaybettik. İyi oynamadık ancak 4 müsabakadan 6 puan aldık." diye konuştu.

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de konuşan Buz, "Benjamin Tetteh inşallah bu müsabakaya hazır olur. Rahman Buğra Çağıran, Ertaç Özbir ve Karim Hafez da takımda olduğu zaman, taşlar yerine oturduğunda çok daha iyi olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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Haber: Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor - Haberler Spor
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