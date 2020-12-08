Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklaması
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Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklaması

08.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:51
Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklaması

Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı öncesi sakatlanan Wallace ile maçta sakatlanan Tetteh'in son durumları ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı öncesi sakatlanan Wallace ile maçta sakatlanan Tetteh'in son durumları ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumları paylaşıldı. Başakşehir maçı öncesi ısınırken sakatlanan Wallace Dos Santos ile ilgili bilgi veren Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, "Başakşehir FK maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanan Wallace'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda GRADE 1 STRAIN (Adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" dedi.

Başakşehir FK maçında ayağına darbe alan Benjamin Tetteh'nin sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren Ayaz, "Tetteh, Başakşehir FK maçında ayak bileğine bir darbe almıştı. Tedbir amaçlı şu an için antrenmanlara çıkartmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, daha önce sakatlık durumu açıklanan Lukoki'nin ise tedavilerinin devam ettiğini aktardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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